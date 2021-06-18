Начальник одного из крупных барнаульских заводов подозревается в коммерческом подкупе

Следователи возбудили уголовное дело в отношении начальника отдела закупок одного из барнаульских заводов. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

"По данным следствия, с 2018 по 2020 год начальник отдела закупок одного из барнаульских заводов получил от директора общества с ограниченной ответственностью коммерческий подкуп в виде денег на общую сумму более 700 тысяч рублей", – сказано в сообщении.

За эти деньги он должен был выбрать указанную фирму в качестве поставщика технической продукции для предприятия.

Преступление выявили сотрудники ФСБ. Ведётся сбор и закрепление доказательств по уголовному делу. Расследование продолжается.

Напомним, 11 июня стало известно, что экс-министра транспорта Алтайского края Александра Дементьева задержали в Москве по подозрению в получении крупной взятки. По данным следствия, в 2020 году чиновник получил взятку в размере более 5 млн рублей от директора одной из компаний, занимающейся нанесением дорожной разметки.