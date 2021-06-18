Главу одного из алтайских сельсоветов подозревают в присвоении 68 тысяч рублей

Главу одного из сельсоветов в Косихинском районе обвиняют в присвоении с использованием служебного положения. Об этом сообщает СК по Алтайскому краю.

"По данным следствия, в 2017 году обвиняемая, являясь главой сельсовета, оформила фиктивные трудовые отношения с местным жителем, не сообщив ему об этом. Женщина трудоустроила мужчину на должность водителя и регулярно получала за него начисленную по фиктивному договору заработную плату", – сказано в сообщении.

Она также неоднократно предоставляла в бухгалтерию документы о тратах, несоответствующие действительности. В результате она присвоила себе 68 тысяч рублей.

В ходе предварительного следствия обвиняемая вину признала полностью. В целях возмещения ущерба, причинённого преступлением, следствием наложен арест на её денежные средства.

Дело передано для рассмотрения в суд.