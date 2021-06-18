На Алтае сельчанин насмерть забил знакомого табуретом

47-летнего жителя Краснощёковского района обвиняют в убийстве. Об этом сообщает СК по Алтайскому краю.

Инцидент случился в феврале 2021 года. Между двумя мужчинами произошла бытовая ссора. Разозлившись, обвиняемый, находившийся в состоянии алкогольного опьянения, взяв табурет, нанёс им один удар в область головы потерпевшего.

От полученных травм 25-летний парень скончался в медицинском учреждении через несколько дней.

В ходе следствия обвиняемый полностью признал вину в содеянном. Уголовное дело передано в суд.

Ранее сообщалось, что 41-летний бийчанин обвиняется в убийстве. Мужчина зарезал своего собутыльника.