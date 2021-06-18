Жить за границей. Как переехать на ПМЖ в Турцию

Турция страна с упрощенным визовым режимом, куда наши соотечественники с удовольствием едут отдыхать. При развитой гостиничной и туристической инфраструктуре цены здесь вполне доступные. Запросы в области отдыха и туризма естественным образом ведут к тому, что многие стремятся приобрести недвижимост ь в Алании и других привлекательных регионах.

Вкладывать в инфраструктуру коммерческой недвижимости в Турции достаточно выгодно, как с точки зрения стоимости (уровень цен существенно ниже столичных и в общем среднероссийских), так и с точки зрения простоты процедуры приобретения недвижимости.

Курортные квартиры в Алании выбирают те, кто в какой-то степени ограничен в средствах, но при этом стремится к отдыху на высоком уровне. Как отмечают аналитики, на первом месте по востребованности и популярности находятся те объекты, которые располагаются вблизи известных курортов, в частности виллы средней ценовой категории. Также чрезвычайно высок спрос на те объекты недвижимости, которые расположены рядом с горнолыжными трассами.

Собственно, этим и привлекательна Турция: стоит объект недвижимости примерно как средняя квартира в Подмосковье, а жить ее владельцу предстоит в благоприятном климате Средиземноморья.

С точки же зрения инвестиционной выгоды востребованы коммерческие объекты в столице (Стамбуле) и известных курортных районах. Коммерческая недвижимость в Турции это мощный потенциал и актив для широкого диапазона видов предпринимательской деятельности, такой как розничная торговля, гостиничный и ресторанный бизнес.

Объекты коммерческой недвижимости в Турции пользуются повышенным спросом, что закономерно отражает общие основные тенденции конъюнктуры бизнеса. Ведь сама Турция и местный рынок услуг и товаров находится в числе самых высокорентабельных и перспективных областей инвестирования.

Все это говорит о том, что недвижимость в стране востребована нашими соотечественниками все больше и больше. Выгодно с точки зрения инвестиций капитала как приобретать готовую недвижимость в Алании, Анталии, так и вкладывать в строительство апартаментов.

Принимая в расчет нестабильность фондовых и финансовых рынков мира, приобретение недвижимости в Турции отличается высокой ликвидностью. Туристическая инфраструктура страны, как и ряда других стран, более развита и предоставляет больше комфорта, чем курорты и здравницы России, поэтому покупка здесь недвижимости это еще и возможность качественно отдохнуть.