Несколько гаражей загорелись в Барнауле

Гаражи загорелись в районе вагоноремонтного завода в Барнауле. О происшествии сообщают очевидцы в паблике "Инцидент Барнаул".

Согласно видеозаписям, пламя объяло сразу несколько гаражей, в которых загорелись вещи. На месте работают пожарные.

Обстоятельства происшествия и наличие пострадавших уточняется.

Напомним, 17 июня сразу два пожара произошли в Центральном районе Барнаула. Первый инцидент случился на улице Каландаришвили. Там горел частный дом площадью 30 м². Прибывшие на вызов пожарные спасли человека. Второе возгорание потушили в жилом доме и надворных постройках по улице Зоотехнической. Пройденная огнём площадь составила 60 м².