Умер гендиректор российского телеканала Анатолий Лысенко

Советский и российский журналист, режиссёр, продюсер, гендиректор телеканала ОТР Анатолий Лысенко ушёл из жизни. Ему было 84 года.

Информацию о смерти известного деятеля в области СМИ подтвердил РИА Новости президент Национальной ассоциации телерадиовещателей Эдуард Сагалаев.

"Умер мой близкий друг, соратник по работе на телевидении, замечательный человек, яркий профессионал Анатолий Григорьевич Лысенко, – сообщил Сагалаев. – Скорблю, и мои соболезнования его родным и близким".

Соболезнования в связи с кончиной Анатолия Лысенко выразил его родным и близким президент России Владимир Путин.

Анатолий Лысенко на протяжении последних девяти лет возглавлял Общественное телевидение России. Заслуженный деятель искусств России, заслуженный журналист России. Лауреат Государственной премии СССР (1978) и премии правительства России (2014). В 2011 году издал книгу мемуаров "ТВ живьём и в записи".

С 1990 по 1996 год руководил ВГТРК в ранге гендиректора, затем стал председателем комитета по телекоммуникациям и средствам массовой информации правительства Москвы (1996-2000). Стоял у истоков телеканала "ТВ Центр", а в 1997-2000 годах входил в состав совета директоров телеканала. С 18 октября 2002 года — президент Международной академии телевидения и радио.