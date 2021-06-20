Гинцбург рассказал, чего нужно избегать после вакцинации

После вакцинации следует избегать перегревания в жаркую погоду, сообщает "Московский комсомолец" со ссылкой на рекомендацию директора НИЦ эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи Александра Гинцбурга.

"На жаре перегрев, дискомфорт и излишнее потоотделение не способствуют не только вакцинации, но и общему состоянию человека", – отметил Гинцбург, посоветовав особенно внимательными быть людям с гипертонией или сахарным диабетом.

Купаться после вакцинации можно, но всё-таки лучше избегать дальних заплывов, предостерёг эксперт.

Ранее Александр Гинцбург рассказал о том, при каких заболеваниях нельзя вакцинироваться "Спутником V". По его словам, отказаться от вакцины лучше при крапивнице и конъюнктивите, а также при остром состоянии любых болезней.