Низкие доходы. Спикер АКЗС рассказал о главном провале алтайских депутатов

Председатель Алтайского краевого Законодательного собрания Александр Романенко в интервью журналистам ответил на вопрос, что он считает главным провалом работы депутатом АКЗС.

"Вопросов, где мы не доработали, много. Это, прежде всего, низкие доходы населения. Всё негативное в Алтайском крае – миграция, кадровые проблемы, критика и протесты – кроется в этом, – цитирует Романенко "Политсибру". – И я, как бюджетник, не вижу, как за счёт правового поля привлечь больший объём инвестиций в экономику, чем есть уже сейчас".

По словам спикера регионального парламента, вложения в экономику растут, но их всё ещё недостаточно. А полезных ископаемых, которые могли бы привлечь крупных инвесторов, в регионе до сих пор не нашли.

Главным же достижением нынешнего созыва депутатов Романенко назвал то, что он "не скатился в формат политических разборок" и стремился к "развитию региона и дальнейшему росту благосостояния жителей".

В числе наиболее значимых принятых в Алтайском крае законов председатель АКЗС назвал повышение зарплаты медикам и учителям, поддержку бизнеса во время пандемии и помощь населению в газификации.