Низкие доходы. Спикер АКЗС рассказал о главном провале алтайских депутатов

Председатель Алтайского краевого Законодательного собрания Александр Романенко в интервью журналистам ответил на вопрос, что он считает главным провалом работы депутатом АКЗС.
"Вопросов, где мы не доработали, много. Это, прежде всего, низкие доходы населения. Всё негативное в Алтайском крае – миграция, кадровые проблемы, критика и протесты – кроется в этом, – цитирует Романенко "Политсибру". – И я, как бюджетник, не вижу, как за счёт правового поля привлечь больший объём инвестиций в экономику, чем есть уже сейчас".
По словам спикера регионального парламента, вложения в экономику растут, но их всё ещё недостаточно. А полезных ископаемых, которые могли бы привлечь крупных инвесторов, в регионе до сих пор не нашли.
Главным же достижением нынешнего созыва депутатов Романенко назвал то, что он "не скатился в формат политических разборок" и стремился к "развитию региона и дальнейшему росту благосостояния жителей".
В числе наиболее значимых принятых в Алтайском крае законов председатель АКЗС назвал повышение зарплаты медикам и учителям, поддержку бизнеса во время пандемии и помощь населению в газификации.
Комментарии
"И я, как бюджетник, не вижу, как за счёт правового поля привлечь больший объём инвестиций в экономику, чем есть уже сейчас"
Не видишь - уходи. Хватит воздух портить.
Даже не заслушали доклад по правам ребенка, убежали на выставку! Из последней сессии......... анекдотец. Вот и слуги народные все в этом!!!!
А еще у нас есть позорный долгострой на пл. Октября!!!! Красотищща с 2008 года тянется. Уже и почетным гражданином обозвали, и все равно телега там где бросили.
Какие "господа" такие и слуги, чай не с Марса к нам заброшенные, а свои родные плоть от плоти так сказать, так что неча на зеркало пенять коли рожа крива.
Это, прежде всего, низкие доходы населения. Всё негативное в Алтайском крае – миграция, кадровые проблемы, критика и протесты – кроется в этом.
НЕ У ВСЕХ НИЗКИЕ ДОХОДЫ)))
По итогам декларационной кампании за 2020 год в АКЗС сразу 44 парламентария заработали свыше 1 млн рублей. У их жён (супругов) доход более 1 000 000 рублей встречается 11 раз.
И главное получается у него все по тихому по тихому без шума в стороне находится. И не при делах и без ответственности. Прямо химера какая то.
"В числе наиболее значимых принятых в Алтайском крае законов председатель АКЗС назвал повышение зарплаты медикам и учителям....", в каком месте подняли??? , опять приближенным, но разве на время пандемии , кто работал с ковид и то уже у большинства не оплачивают. У меня оклад медика 5 290 руб. это г. Барнаул, смешной оклад .
А вот про себя власти не забыли и повысили оклады на 15% с января 2021 г. , вот вам ссылочка:
У главы города размер «ядра» зарплаты изменится также, как и у «главного депутата»: с 52,1 тысяч до 57, тысяч рублей. К слову, в 2020 году доходы мэра Барнаула Вячеслава Франка составили 3,1 млн рублей. И ЭТО ТОЛЬКО ОКЛАД, БЕЗ БОНУСОВ И РАЗЛИЧНЫХ НАДБАВОК!!!!!
" Депутаты Барнаула приняли решение об увеличении окладов и некоторых надбавок городским муниципальным служащим и руководству гордумы. Причем сразу на 15% (годом ранее было всего на 3%) и немного задним числом – с 1 января 2021 года. Такое решение по инициативе регионального правительства народные избранники приняли почти без традиционных споров на заседании гордумы 11 июня."
А для себя , любимых, власти всегда найдут деньги , чтобы не бедствовать.
Amic.ru 1 мая 2021 г., 07:31:
Депутат от "Единой России" в пятый раз подряд стал самым обеспеченным в АКЗС (32,9 млн рублей), а жена Дмитрия Аганова по уровню доходов в 2020 году (6,877 млн) заняла третье место. Суммарно они заработали почти 40 млн рублей.
Депутат-единоросс Анатолий Вытоптов задекларировал 32,737 млн рублей.
Очевидно что при капитализме механизмы власти используются для личного обогащения.
Вы чего ждали то? Все государственное разворовывается , и неэффективно разбазаривается, чтобы сделать бизнес частным. Государство нужно чтобы его доить когда бизнесу тяжело и он теряет деньги.
про пенсионеров нищих вообще молчок, если не знаете, как повысить доходы, уступите место знающим, на что дворцы себе строите?