Военные на четыре часа перекроют Чуйский тракт в Алтайском крае

Участок Чуйского тракта в Первомайском и Тальменском районах в понедельник, 21 июня, перекроют для планового проезда военных колонн, сообщили amic.ru в ГИБДД Алтайского края.

Движение по федеральной автодороге ограничат на отрезке Новокраюшкино – а/д "Новокраюшкино – Первомайское" – Чуйский тракт – Восточный.

Ограничения в общей сложности будут действовать на протяжении почти четырёх часов: с 17:40 до 21:30.

Автомобилистам рекомендуют своевременно скорректировать график и маршрут движения.