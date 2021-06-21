В Роспотребнадзоре предрекли ускоренное распространение коронавируса в России

Руководитель группы геномики и геномных технологий ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Анна Сперанская предсказала ускоренное распространение ковида, если не привить достаточное количество населения.
По её словам, коронавирус сейчас активно распространяется, однако доля вакцинированных, как и тех, у кого есть антитела, небольшая. "Это значит, что он (вирус, – прим. ред.) будет распространяться ещё быстрее", – заявила она в эфире канала "Россия 1".
Сперанская отмечает, что выйти из этой ситуации позволит вакцинация достаточного количества населения.
Накануне в России зарегистрировали 17 611 случаев COVID-19. Всего с начала пандемии в стране заболели свыше 5,3 млн человек, 129 тысяч пациентов скончались.
Комментарии
А что кто-то доказал что рашкинские прививки хоть как-то защищают от вируса?
Посмотрите Крым-блогеров, показывают отдыхающих миллион, обменяются заразой и вернутся в края и области.
"что выйти из этой ситуации позволит вакцинация", ну хорошо, тогда объясните, а почему вакцинированные болеют? Только не надо говорить, что вакцинированный человек болеет намного легче. Это все ничем не подкрепленные слова. Может он бы и без вакцины также болел или вообще переболел бессимптомно.