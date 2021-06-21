В Роспотребнадзоре предрекли ускоренное распространение коронавируса в России

Руководитель группы геномики и геномных технологий ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Анна Сперанская предсказала ускоренное распространение ковида, если не привить достаточное количество населения.

По её словам, коронавирус сейчас активно распространяется, однако доля вакцинированных, как и тех, у кого есть антитела, небольшая. "Это значит, что он (вирус, – прим. ред.) будет распространяться ещё быстрее", – заявила она в эфире канала "Россия 1".

Сперанская отмечает, что выйти из этой ситуации позволит вакцинация достаточного количества населения.

Накануне в России зарегистрировали 17 611 случаев COVID-19. Всего с начала пандемии в стране заболели свыше 5,3 млн человек, 129 тысяч пациентов скончались.