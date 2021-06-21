Трое жителей Алтайского края похитили 400 деталей ж/д путей

Транспортные полицейские арестовали троих ранее не судимых жителей Алтайского края, которые похитили свыше 400 деталей железнодорожного пути в Зональном районе.

"Оперативные сотрудники в ходе отработки проблемных участков перегона заметили, что 36-летний, 33-летний и 31-летний злоумышленники, используя кувалду и металлический лом, демонтировали подкладки, болты с гайками и костыли общим весом около 600 килограммов, которые попытались вывезти на двух легковых автомобилях, но были задержаны с поличным сотрудниками транспортной полиции", – уточнили в пресс-службе управления на транспорте МВД по Сибирскому федеральному округу.

Злоумышленники собирались вывезти краденые детали на автомобилях и сдать их в металлолом, однако довести до конца задуманное им не удалось из-за вмешательства правоохранителей.

Против мужчин возбудили уголовное дело по статье "Кража группой лиц по предварительному сговору". Им грозит до пяти лет лишения свободы.

Ранее 51-летнего жителя Барнаула задержали по подозрению в краже спасательного жилета из самолёта, который прибыл из Хабаровска в новосибирский аэропорт Толмачёво.