Эксперт назвал сроки снижения заболеваемости коронавирусом в России

Эксперт по статистике и моделированию Центра экономических исследований Агаси Тавадян рассказал, что пика заболеваемости коронавирусом в России стоит ждать в течение трёх недель, а через два месяца – его спада. Слова учёного приводит РИА Новости.

Тавадян отметил, что ситуация с распространением инфекции резко ухудшилась по всей стране и вирус в эту волну распространяется быстрее. Особенно ситуация обострилась в Москве, Костромской области, Хабаровском крае, Туве, Подмосковье, Амурской области, Хакасии, Кировской области, Коми, Севастополе, Бурятии, Ненецком автономном округе и на Чукотке, подчеркнул специалист.

При этом, по прогнозу, всплеск заболеваемости должен был прийтись на весну, но сдвинулся на лето. Следующая волна, по сведениям учёного, может выпасть на конец года.

"Однако будет ли еще один всплеск – зависит от темпов вакцинации. Также сыграет роль число людей, которые уже переболели вирусом", – заключил Тавадян.

Накануне в России зарегистрировали 17 611 случаев COVID-19. Всего с начала пандемии в стране заболели свыше 5,3 млн человек, 129 тысяч пациентов скончались.