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"Только реальные дела": секретарь алтайских единороссов рассказал об итогах съезда партии

, ИА "Амител"
Александр Романенко огласил полный список кандидатов на выборы в Госдуму от Алтайского края и новую партийную программу
Фото: пресс-служба регионального отделения 'ЕР'

Фото: пресс-служба регионального отделения "ЕР"

19 июня в Москве прошёл первый этап XX съезда партии "Единая Россия", где утвердили окончательные списки кандидатов на выборы в Госдуму VIII созыва. 21 июня секретарь регионального отделения ЕР и председатель АКЗС Александр Романенко рассказал на пресс-конференции, кто в итоге будет представлять наш регион на выборах, с какой программой партия идёт на выборы и какие законодательные инициативы готовят алтайские единороссы на августовскую сессию АКЗС. 

"Мы хотим победить"

На прошедшем съезде делегаты путём тайного голосования окончательно утвердили кандидатов на выборы в Госдуму. По словам Александра Романенко,  Алтайский край представят четыре кандидата-одномандатника: Даниил Бессарабов (Барнаульский избирательный округ № 39), Сергей Струченко (Рубцовский  избирательный округ № 40), Александр Прокопьев (Бийский избирательный округ № 41) и Иван Лоор (Славгородский избирательный округ № 42).

А вот действующий депутат Госдумы Виктор Зобнев (в 2016 году был избран по Рубцовскому одномандатному округу) неожиданно снял свою кандидатуру. Вместо него на выборы пойдёт заместитель председателя Барнаульской городской Думы Сергей Струченко.

"Мы рассчитываем, что наши кандидаты одержат победу во всех четырёх ондомандатных округах. Не готовы сдавать оппозиции ни одной позиции", – подчеркнул Александр Романенко.

Также секретарь реготделения огласил список кандидатов, вошедших в состав территориальной группы № 7, включающей в себя Алтайский край и соседнюю Республику Алтай.

Лидером терргруппы стал Герой России, действующий депутат Госдумы Владимир Шаманов, следующую позицию занимает депутат ГД Наталья Кувшинова, на третьем месте – народный избранник из Республики Алтай (РА) Иван Белеков. Далее по списку – депутаты АКЗС Артём Шамков и Александр Романенко, на шестом месте в списке представитель РА Виталий Уин, седьмое место в – у депутата АКЗС Татьяны Ильюченко, восьмое – у действующего депутата Госдумы Валерия Елыкомова, девятое – у депутата Государственного собрания Эл-Курултай РА Алены Казанцевой и замыкает список руководитель организации "Волонтёры-медики" в Алтайском крае Анна Ведлер. Примечательно, что по итогам праймериз Александр Романенко был во главе списка, однако он добровольно отказался от лидерства, тем самым сдвинув главные позиции в рейтинге.

"По результатам предварительного внутрипартийного голосования, как вы уже знаете, я одержал победу. Но мной написано заявление в федеральный комитет: я считаю, что свою миссию я выполнил, провёл однопартийцев, провёл предварительное голосование, сформировав федеральный список. И я не вижу себя на работе в Государственной Думе. Поэтому актуальный список – результат праймериз и принятых на съезде решений", – сообщил Александр Романенко.

Также он объяснил, что Владимир Шаманов, не участвовавший в праймериз, возглавил группу "по решению съезда и председателя партии".

Будущая программа и законопроекты

Предвыборная программа партии "Единая Россия" в Алтайском крае будет сформирована из наказов избирателей, подчеркнул Романенко. В числе главных направлений работы он назвал укрепление инфраструктуры социальных учреждений, выделение средств на строительство региональных дорог, ремонт школ в сельской местности и сохранение природных ресурсов. Романенко сообщил, что об этом же говорил и президент РФ Владимир Путин, выступая на юбилейном съезде партии.

"Главный посыл президента к партийцам был о том, что мы несём ответственность за страну и её граждан, и  давать невыполнимых обещаний жителям не должны. Все его инициативы войдут в программу партии на предстоящие выборы в Госдуму, работа над которой только началась. И нам в регионах предстоит обсудить все направления и собрать пожелания и предложения жителей нашего региона, чтобы затем направить их в Москву", – подчеркнул Романенко.

Кроме того, единороссы уже сейчас готовят ряд законопроектов, которые фракция партии представит на последнем заседании Заксобрания в августе.

"Предложения коснутся самых разных областей жизни, начиная от газификации региона и заканчивая краевой программой реабилитации медицинских работников, на которую в бюджете текущего года уже заложены средства", – сказал Романенко.

Региональное отделение партии планирует вынести некоторые инициативы на федеральный уровень. Среди них – изменения в пенсионном законодательстве, меры соцподдержки отдельных категорий граждан, вопросы патентного налогообложения и необходимость дополнительного финансирования регионального фонда обязательного медицинского страхования.

"Это будут не просто инициативы, сотрясающие воздух, а выверенные, взвешенные идеи, которые будут реализованы в ближайшее время", – подчеркнул Александр Романенко.

Заседание первой рабочей группы по подготовке предвыборной программы запланировано на конец июня, сообщили единороссы. Напомним, голосование за кандидатов в Госдуму пройдёт 19 сентября.

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Автор:
Полина Жданова Редактор-журналист 89836019359

Комментарии

22.06.2021 09:25
- гость -

Партию "Единая Россия" создал Б. А. Березовский, на ворованые деньги и из человечьего вторсырья.

22.06.2021 09:28
- гость -

"единороссы уже сейчас готовят ряд законопроектов, которые фракция партии представит на последнем заседании Заксобрания в августе"

Новую пенсионную реформу готовят?

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