Ливни, град и грозы: прогноз погоды в Алтайском крае на 22 июня

Прохладная погода с дождём, градом и порывистым ветром установится в Алтайском крае во вторник, 22 июня. Об этом сообщают в региональном Гидрометцентре.

По краю дневная температура составит от +15 до +20 градусов. Будут дожди, также местами прогнозируются сильные ливни, грозы и град. Ветер юго-западный, 7-12 м/с, местами усиления до 15-20 м/с.

В Барнауле воздух прогреется до +15…+17 градусов. Как и в целом по региону, ожидается дождь, временами – сильный дождь, возможна гроза. Скорость ветра – до 12 м/с.