Россиянам рассказали, каким препаратом можно ревакцинироваться от коронавируса

Директор НИЦ эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи Александр Гинцбург рассказал, что для ревакцинации от коронавируса достаточно вакцины "Спутник Лайт", но в некоторых случаях можно использовать и "Спутник V". Слова учёного приводит РИА Новости.

"Спутником V" можно ревакцинироваться после "ЭпиВакКороны" и "КовиВака". В целом для ревакцинации достаточно "Спутника Лайт", – объяснил Александр Гинцбург.

Ранее министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко заявил, что ведомство выработало рекомендации по ревакцинации от коронавируса: при росте заболеваемости прививку надо делать раз в полгода, а в "спокойное" время – раз в год.

Стоит отметить, что с начала июня в России началась третья волна коронавируса. В связи с этим в ряде регионов уже ввели новые ограничения, в том числе ужесточили требования к вакцинации.

По последним данным оперштаба, с начала пандемии в стране заболели свыше 5,3 млн человек, более 4,8 млн из них выздоровели, почти 130 тысяч пациентов скончались.