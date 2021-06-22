Россиянам рассказали, каким препаратом можно ревакцинироваться от коронавируса

Директор НИЦ эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи Александр Гинцбург рассказал, что для ревакцинации от коронавируса достаточно вакцины "Спутник Лайт", но в некоторых случаях можно использовать и "Спутник V". Слова учёного приводит РИА Новости.
"Спутником V" можно ревакцинироваться после "ЭпиВакКороны" и "КовиВака". В целом для ревакцинации достаточно "Спутника Лайт", – объяснил Александр Гинцбург.
Ранее министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко заявил, что ведомство выработало рекомендации по ревакцинации от коронавируса: при росте заболеваемости прививку надо делать раз в полгода, а в "спокойное" время – раз в год.
Стоит отметить, что с начала июня в России началась третья волна коронавируса. В связи с этим в ряде регионов уже ввели новые ограничения, в том числе ужесточили требования к вакцинации.
По последним данным оперштаба, с начала пандемии в стране заболели свыше 5,3 млн человек, более 4,8 млн из них выздоровели, почти 130 тысяч пациентов скончались.
Комментарии
Но никто пока не может сказать, через какое время необходима ревакцинация. 6, 9 или 12 месяцев?
то, что вакцинироваться можно другой вакциной, говорит о том, что вакцина одна - только названия и производители её разные. коммерческий проект
обещали пару лет иммунитета а оказывается обман
22.06.2021 12:16
- гость -
Российский эксперт опроверг связь ревакцинации с новым индийским штаммом коронавируса
21 июня 2021 г., 20:39, ИА "Амител"
По словам Виталия Зверева, о необходимости повторного прививания знали все профильные эксперты с начала кампании
Сколько же вы можете верить-то??? вам же с самого начала об этом говорили....
Необходимость ревакцинации, по его словам, связана с отсутствием продолжительного иммунитета против COVID-19. Причём это не является новостью, а все профильные специалисты знали об этом с самого начала вакцинации.
Вот типичный пример "эффективности" так называемой "вакцинации":
У губернатора Калининградской области Антона Алиханова не осталось антител к коронавирусу. Об этом глава региона сообщил на своей странице в Instagram в понедельник, 21 июня.
«Антител с прошлого декабря <...> не осталось», — написал губернатор, отметив, что уже записался на вакцинацию и привился первым компонентом «Спутника V».
В комментариях под публикацией Алиханов написал, что в прошлый раз заболел коронавирусом после первой прививки. Поэтому антитела не успели выработаться.