6,4 тысячи рабочих мест создали и модернизировали в Алтайском крае в 2021 году

С начала 2021 года в 2300 организациях Алтайского края создали и модернизировали более 6,4 тысячи рабочих мест, сообщили в региональном управлении по труду и занятости населения.

Это соответствует 45,8% от планового показателя в 14,1 тысячи на 2021 год, а также на 1,5 тысячи больше, чем за аналогичный период прошлого года.

"В городских округах создано и модернизировано 3,1 тысячи рабочих мест, из них в Барнауле – 1,4 тысячи, в муниципальных районах – 3,3 тысячи. В 28 из 69 территорий края целевые показатели выполнены на 50 и более процентов. Наилучшие результаты у Табунского района и города Ярового", – говорится в сообщении.

По количеству создаваемых рабочих мест лидируют такие отрасли, как торговля и предоставление услуг, сельское и лесное хозяйство, обрабатывающие производства.