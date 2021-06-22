Сомнительная эйфория. Чего опасаются турагентства в Алтайском крае после открытия Турции

После восстановления авиасообщения между Россией и Турцией спрос на внутрироссийские направления сократился на 50%, но серьёзно вырос на Турцию, сообщил сервис бронирования Level.Travel. В Алтайском крае (и не только) в авральном режиме с субботы работает большинство туристических агентств. Первый самолёт из Новосибирска в Анталию улетел 22 июня. Вместе с тем эксперты в туротрасли большого оптимизма после открытия границ не испытывают: говорят, боятся сглазить и опять оказаться крайними. Они опасаются, что из-за роста заболеваемости COVID-19 в России эта эйфория может быстро закончиться и границы снова закроют. Что сейчас происходит на туристическом рынке и ожидается ли рост цен на отдых в Турции, читайте в материале на amic.ru.

Полные самолёты

Новость об открытии с 22 июня Турции, которая была недоступна три месяца (с 15 апреля по 21 июня включительно) из-за ухудшения эпидемиологической обстановки по коронавирусу, стала глотком свежего воздуха для всех участников рынка. Радостные туристы с путёвками на руках устремились в турагентства, которые сейчас работают в режиме нон-стоп. Турфирмы наконец получили направление, на которое приходится львиная доля продаж, говорит директор туркомпании "Плот" Александр Смирновов. И это дает надежду на то, что агентства смогут выйти из тяжёлого положениях, в котором они оказались. По оценке Российского союза туриндустрии, около 1,5 млн человек не смогли улететь в Турцию из-за ограничения, а обязательства турбизнеса за "замороженные" путёвки превышают 70 млрд рублей.

"О том, что первый самолёт Pegas Touristik вылетает из Новосибирска 22 июня, стало известно в пятницу вечером. В субботу и воскресенье все турфирмы работали в авральном режиме. У нас есть туристы, которые должны были вылететь в день возобновления авиасообщения. Мы помогли найти им клиники, где можно оперативно сдать ПЦР-тесты, чтобы уже в понедельник у них на руках были результаты анализа и они смогли отправиться в отпуск, как и планировалось", – рассказывает Ольга Ришко, директор офиса продаж компании "Пегас Туристик Барнаул".

В день старта продаж рейс с вылетом из Новосибирска состоится также у ANEX Tour. С 23 июня из сибирской столицы полетят самолёты и таких крупных туроператоров, как Coral и TUI. "Вестник АТОР" со ссылкой на туроператоров сообщает, что спрос на Турцию на минувших выходных оказался столь высок, что места на многих рейсах сейчас есть только с 26 июня.

"Клиентов, у которых были приобретены путёвки с вылетом до 21 июня, мы уже перебронировали на 24, 25, 29 июня. Сейчас все турагентства стараются отправить на Средиземное море максимальное количество туристов, не улетевших ранее, и у которых это сделать позволяет отпуск", – говорит Ольга Ришко.

По чём сейчас отдых в Турции

На момент публикации материала стоимость путёвок после возобновления авиасообщения не изменилась. Исключения составляют случаи, когда отдых у россиян должен был состояться в июне, а они решили перебронироваться на август. Как известно, в самый пик сезона цены всегда максимально высокие хоть на Средиземном, хоть на Чёрном море.

Например, с вылетом из Новосибирска на дату 26 июня шесть ночей в трёхзвёздочном турецком отеле при двухместном размещении по системе all inclusive (всё включено) обойдутся от 38,2 тыс. руб. на человека. "Четвёрка" стоит при тех же параметрах всего на 600 рублей дороже. Отдых в пятизвёздочном отеле на те же шесть ночей стартует от 41,5 тыс. руб., сообщила amic.ru менеджер компании "Плот" Яна Ефременко.

"Если клиенты планируют отдых примерно в те же даты, когда у них была приобретена путёвка, цены пока практические те же самые. Думаю, рост будет через неделю-полторы, потому что интерес есть и он огромный. А как мы знаем, это всегда провоцирует увеличение стоимости путёвок", – заключила Ольга Ришко.

Директор турфирмы "Алтайтурист" Наталья Гордеева подтверждает, что пока у большинства туроператоров цены на Турцию остаются неизменными, но есть и те, кто уже в субботу немного поднял расценки. Наметившуюся тенденцию относительно ценовой политики можно будет проанализировать через два-семь дней, уверена эксперт.

Отложенный спрос

Также Наталья Гордеева отметила, что после сообщения об открытии границы с Турцией активизировались только туристы, у которых уже приобретены путёвки в Турцию. Сейчас они уточняют возможности вылета и радуются тому, что поездки всё же состоятся. Новые клиенты пока не спешат приобретать туры.

"Пока не было чёткого понимания, когда откроют Турцию, продажи были приостановлены у большинства агентств. Отложенный спрос может сработать на этой неделе. А может и не сработать. Мы видим вспышку заболеваемости в европейской части России по коронавирусу, и я очень настороженно сейчас оцениваю какие-то перспективы. Не проблема продать путёвки, главное, чтобы не повторился апрельский сценарий и всё снова не свернули", – выразила опасения руководитель турфирмы "Алтайтурист".

Ольга Ришко на этот счёт отмечает, что российская инспекционная группа осталась довольна уровнем безопасности туристических объектов в Турции. В частности, эксперты отметили контроль за соблюдением масочного режима и доступности средств защиты. Санитарные нормы выполняются и на территориях, и на пляжах, и в ресторанах. Отели полностью готовы к приёму туристов.

Кроме того, вице-премьер Татьяна Голикова сообщила, что сейчас в Турции организована масштабная вакцинация в туристическом секторе – доля привитых сотрудников отелей составляет от 60 до 90 процентов, приводит слова чиновника "Лента".

Какие требования в Турции к туристам из России

Россиянам для въезда можно предъявить сертификат о вакцинации или справку о прохождении экспресс-теста на антитела, если заболевание было перенесено в течение последних шести месяцев. То есть ПЦР-тест необходимо сдать только тем туристам, кто не переболел коронавирусом и не прошёл вакцинацию.

Напомним, после возвращения из-за границы турист обязан сдать два ПЦР-теста. И это касается даже привитых граждан. Роспотребнадзор предписывает сдать первый тест сразу по прилете, чтобы успеть в течение трёх дней загрузить результаты на портал госуслуг. Повторный анализ сдаётся с интервалом в сутки, а результаты отправляются на "Госуслуги" не позже чем в пятидневный срок со дня въезда на территорию страны.