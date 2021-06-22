Правительство России разрабатывает программу вживления чипов в мозг

Правительство России разрабатывает программу по вживлению микрокомпьютеров в человеческий мозг. Об этом сообщает "Коммерсант" со ссылкой на источник, близкий к Минобрнауки.

Сообщается, что программа называется "Мозг, здоровье, интеллект, инновации". До 2029 года на её разработку потребуется 54 миллиарда рублей.

Проект предполагает развитие технологии нейроинтерфейсов, а также создание аватаров людей для дистанционного управления транспортом и компьютеров, которые помогают принимать решения.

Документ, который разработан Российской академией наук (РАН) совместно с МГУ, одобрил президент России Владимир Путин.

Ранее гений, миллиардер, плейбой и филантроп Илон Маск показал, как обезьяна, которой встроили специальный чип, играет в видеоигры.