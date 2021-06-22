Правительство России разрабатывает программу вживления чипов в мозг

Правительство России разрабатывает программу по вживлению микрокомпьютеров в человеческий мозг. Об этом сообщает "Коммерсант" со ссылкой на источник, близкий к Минобрнауки.
Сообщается, что программа называется "Мозг, здоровье, интеллект, инновации". До 2029 года на её разработку потребуется 54 миллиарда рублей.
Проект предполагает развитие технологии нейроинтерфейсов, а также создание аватаров людей для дистанционного управления транспортом и компьютеров, которые помогают принимать решения.
Документ, который разработан Российской академией наук (РАН) совместно с МГУ, одобрил президент России Владимир Путин.
Ранее гений, миллиардер, плейбой и филантроп Илон Маск показал, как обезьяна, которой встроили специальный чип, играет в видеоигры.
Комментарии
Опять Аляска.
Всё открыто как скоту, сначала вакцины, потом чипы...а безмолвное стадо молчит...где народ? ..похоже нет народа..увы одно безропотное население.
За что спрашивается сражались наши деды???
22.06.2021 14:10
- гость -
Не шуми, это очень удобно . Придёт тебе почта электронная у тебя один глаз закроется, ты так бац другим и просматриваешь что там. Придет спам , у тебя бац там кишка наружу полезла ты ее аккуратно назад и не смотришь на спам. Эхххх деревня....вас точно сначала нужно всех провакцинировать для начала, прежде чем о высоком к вам подходить.
22.06.2021 14:10
- гость -
ты просто не в курсе, там в думе все уже такие сидят
похоже зомбированные уже среди нас -, ага я о тебе 22.06.2021 14:15
Нафига на дорогие чипы деньги тратить? Гораздо проще и дешевле просто кольцо в нос приделывать (совремнная молодёжь уже сама так и делает), тату на затылке с штрих-кодом по системе EAN-13, как на колбасе, ну и ошейник китайского производства, который дёргом токает при покидании
собакойВенцом творения периметра.
может им пересмотреть "Восстание роботов"?
А ещё правильнее, вместе с этим ввести уроки правослвия в школах, с обязательным экзаменом и запретить книги, мирскую музыку, кино и все телеканалы кроме Спаса....
Похоже кое кого после теста жаба задавила.
Новый мировой порядок на марше!
И уже не скрывается, что в чип будет встраиваться блок ликвидации.
самый талантливый народ не знают как уничтожить- лохи чипы себе точно будут ставить- послушание русских точно велико-печалька.
Последователи Петрика.
другой-то работы у правительства россии нет судя по всему
"Мозгоправительство" - так статья в коммерсанте называется, рекомендую для поднятия настроения.
Ключевое здесь - на её разработку потребуется 54 миллиарда рублей!
Остап Бендер - сосунок, в сравнении с нынешними махинаторами.
Это не более чем просто повод украсть эти 54 млрд рублей.
Ну и кто там говорил, что мирового заговора нет?? об поголовной вакцинации и чипировании читали ещё пару 10 летий назад и В У А Л Я!
Сейчас это в официальных новостях!
программа называется "Мозг, здоровье, интеллект, инновации"
----------
программа называется "Вечный Путин".