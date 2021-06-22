Алтайский край получит почти 900 миллионов рублей на детские выплаты

Премьер-министр России Михаил Мишустин подписал распоряжение о распределении дополнительных средств на детские выплаты. В список регионов, которым достанутся деньги, не попали Республика Алтай, Тыва и Хакасия.

Согласно документу, Алтайский край получит от правительства около 900 миллионов рублей. В Кемеровскую область направят около миллиарда, а в Новосибирскую – сразу два с половиной миллиарда рублей.

Ранее сообщалось, что выплату на детей от 3 до 7 лет по новым правилам в Алтайском крае назначили 7398 семьям, в которых воспитывают 9186 детей. Максимальный размер такой выплаты в 2021 году составляет 10 611 рублей.