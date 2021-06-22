В Барнауле отремонтируют участок Павловского тракта за 185 млн рублей

В Барнауле дорожники приступили к ремонту дороги по Павловскому тракту на участке от улицы Сельскохозяйственной до улицы Георгиева. Работы пройдут в том числе и на съездах с моста на улице Малахова, сообщает пресс-служба мэрии.
На отрезке протяжённостью более двух километров полностью заменят верхний слой асфальта, а также отремонтируют и построят тротуары, велодорожки и благоустроят прилегающую территорию. Сейчас рабочие снимают старое дорожное покрытие.
На работы предусмотрели более 185 млн рублей. Согласно муниципальному контракту, их планируют завершить до 1 октября текущего года.
Ремонт ведётся в рамках национального проекта "Безопасные и качественные автомобильные дороги". В общей сложности работы по нему проходят на 16 участках города.
Комментарии
Переезд на Попова/Павловский сделайте , пока там третесь . Тащатся на этом месте , как дохлые
100+тысяч за один метр дороги.. нормально так. По 270рублей с каждого барнаульца
Только мне показалось, что в некоторых местах обозначенного участка был совершенно нормальный асфальт?
Например напротив Мерседес центра и до ул. Гергиева.
Снимают хорошее покрытие в районе ТЦ Европа, которое еще бы 5 лет простояло.
Снимают хорошее покрытие в районе ТЦ Европа,
а ничего, что там ямы в полколеса?