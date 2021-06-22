В Барнауле отремонтируют участок Павловского тракта за 185 млн рублей

В Барнауле дорожники приступили к ремонту дороги по Павловскому тракту на участке от улицы Сельскохозяйственной до улицы Георгиева. Работы пройдут в том числе и на съездах с моста на улице Малахова, сообщает пресс-служба мэрии.

На отрезке протяжённостью более двух километров полностью заменят верхний слой асфальта, а также отремонтируют и построят тротуары, велодорожки и благоустроят прилегающую территорию. Сейчас рабочие снимают старое дорожное покрытие.

На работы предусмотрели более 185 млн рублей. Согласно муниципальному контракту, их планируют завершить до 1 октября текущего года.

Ремонт ведётся в рамках национального проекта "Безопасные и качественные автомобильные дороги". В общей сложности работы по нему проходят на 16 участках города.