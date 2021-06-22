Врач рассказал об опасных последствиях мигрени

Исследовательская группа из Тель-Авивского университета выяснила, что мигрень может влиять на осложнения во время беременности. Об этом сообщает Heilpraxisnet.

Авторы проанализировали данные о беременности 145 102 женщин с 2014 по 2020 год. Из них 12 222 будущие мамы страдали от мигрени и 1576 – от мигрени с аурой.

У беременных женщин с мигренью отмечается более высокий риск акушерских и послеродовых осложнений. Также беременные женщины, которые страдают от мигрени, имеют повышенный риск развития гестационного диабета, гиперлипидемии и образования тромбов.

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