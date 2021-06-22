В России за сутки выявили 16 715 случаев COVID-19

В России за прошедшие сутки число случаев коронавируса выросло на 16 715 – до 5 350 919. Об этом сообщает федеральный оперативный штаб по ситуации с COVID-19.

Наибольший прирост заразившихся зафиксировали в Москве (+6555 человек за сутки), Московской области (+1871) и Санкт-Петербурге (+1065). В Алтайском крае выявили ещё 109 случаев ковида.

Выздоровели за весь период 4 889 450 человек, в том числе 11 117 – за последние сутки.

Скончались ещё 546 пациентов с COVID-19. Всего в стране зарегистрировали 130 347 летальных случаев.