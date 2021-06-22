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Уроженка Алтайского края стала "Миссис Евразия – 2021"

, ИА "Амител"
Мать троих детей одержала победу в конкурсе, который проходил в турецкой Анталье

Уроженка Алтайского края Юлия Медникова победила в конкурсе "Миссис Евразия – 2021". Международный конкурс красоты проходил в Анталье с 13 по 20 июня.

Сама Юлия замужем, воспитывает троих детей, развивает собственный бизнес и ведёт блог о путешествиях. Кроме того, она является автором финансового приложения. На конкурсе девушка представляла Алтайский край.

"Сначала наградили девушек, которые просто получили номинации – сначала Миссис, потом Мисс. Я почувствовала счастье, пошла поздравлять девочек, и когда назвали моё имя и сказали "winner – Altay", я даже растерялась", – поделилась эмоциями Медникова в своём Instagram.

Юлия отметила, что в финале конкурса поняла, что благодарна себе за проделанную работу и участие в конкурсе. Кроме того, она поблагодарила организаторов за высокий уровень подготовки и проведения конкурса.

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Автор:
Никита Бородкин Редактор новостей (8-385-2) 59-44-66

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