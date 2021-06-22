Невменяемый житель Алтайского края забил молотком мужчину в коридоре общежития

В Славгороде следователи завершили расследование уголовного дела в отношении 34-летнего местного жителя. Мужчину обвиняют в убийстве, сообщает пресс-служба СУ СКР по Алтайскому краю.

Инцидент произошёл апрельским утром 2021 года. Горожанин, у которого было психическое заболевание, избил 45-летнего мужчину ногами и молотком по голове в коридоре общежития. Через несколько дней потерпевший скончался в больнице.

Во время предварительного следствия в отношении злоумышленника провели психиатрическую экспертизу, которая установила его невменяемость. Уголовное дело передали в суд.