В Минздраве РФ призвали студентов вакцинироваться до начала учебного года

Глава Минздрава России Михаил Мурашко заявил, что студентам рекомендуется сделать прививку от коронавируса до середины июля. По его словам, перед началом учебного сезона важно, чтобы все учащиеся средне-специальных и высших учебных заведений получили иммунитет от COVID-19.

"Студентам обязательно необходимо вакцинироваться. Перед началом учебного сезона важно, чтоб все студенты прошли вакцинацию. Мы рекомендуем всем студентам сделать это до середины июля", – цитирует РИА Новости слова Мурашко.

Напомним, что ранее министр здравоохранения Алтайского края Дмитрий Попов рассказал о готовности выездных бригад врачей к прибытию на предприятия региона для вакцинации сотрудников. Чтобы ускорить темпы прививочной кампании, медики работают в выходные дни и выезжают на рабочие места.