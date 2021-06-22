Глава барнаульского ДСУ опроверг причастность к делу экс-министра транспорта Дементьева

В качестве взяткодателя по уголовному делу экс-министра транспорта Алтайского края Александра Дементьева может проходить глава барнаульского ДСУ-4, депутат АКЗС Николай Данилин. Такую информацию сообщает "Толк" со ссылкой на собственные источники, однако сам депутат опроверг связь выемки документов предприятия с его участием в некоем "дополнительном эпизоде" уголовного дела.

Как сообщает издание, по информации источников, Данилин может являться взяткодателем бывшего министра. Якобы в связи с этим в барнаульском ДСУ-4 недавно прошла выемка документов.

Сам же депутат опроверг возможную связь с уголовным делом. По его словам, различные органы регулярно запрашивают у дорожников документы.

"Если все случаи комментировать, ваше СМИ превратится в хронику событий дорожного предприятия", – сказал он.

Как объяснил депутат, у надзорных органов возникли вопросы по одной из позиций контракта двухлетней давности, а потому 21 июня у ДСУ-4 запросили документы.

Отдельно Данилин подчеркнул, что никак не вовлечён в расследование дела экс-главы транспортного министерства.

Напомним, что в конце мая глава регионального Минтранса Александр Дементьев написал заявление об увольнении. 24-го числа он отработал последний день на этой должности. В ведомстве тогда рассказали, что чиновник планирует переехать на работу в другой регион.

11 июня стало известно, что Дементьева задержали в Москве по подозрению в получении крупной взятки. По данным следствия, в 2020 году чиновник получил взятку в размере более 5 млн рублей от директора одной из компаний, занимающейся нанесением дорожной разметки.

После признания Дементьевым вины Октябрьский районный суд назначил бывшему министру меру пресечения в виде домашнего ареста.

Позднее пресс-секретарь губернатора Алтайского края Дмитрий Негреев прокомментировал арест. По его словам, на должности Дементьев справлялся со своей работой, и отрасль демонстрировала хорошие результаты.