В Кузбассе соцработников отстранили от работы за отказ от вакцинации

Социальных работников, которые отказались от вакцинации, отстранили от работы в Кузбассе. Об этом сообщила министр социальной защиты населения региона Елена Воронина.

По ее словам, 98% сотрудников соцучреждений уже привито, пишет ТАСС.

"Человек непривитый не может оказывать безопасные услуги пожилому гражданину. Из того персонала, кто предоставляет [социальные] услуги гражданам, у нас 12 человек категорически отказались прививаться, на сегодняшний день они отстранены от работы, из них четыре человека написали заявление [об увольнении], а восемь человек пересматривают свое решение", — скахала Воронина.

Ранее в Роспотребнадзоре сообщили, что введение обязательной вакцинации для отдельных групп населения в Алтайском крае детально не рассматривалось.