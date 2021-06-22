В Санкт-Петербурге школьника судили за списывание на ГИА

В Санкт-Петербурге состоялось судебное заседание, на котором рассматривалось дело о списывании на ГИА. Фигурантом дела стал ученик 9 класса.

Как сообщает BAZA, парень приготовил шпаргалку, пришел на экзамен по математике и был пойман с поличным. К делу подключились полицейские, которым нужно было доказать, что ребенок действительно списывал.

На заседание суда школьник не пришел. Он признал свою вину и попросил, чтобы дело рассмотрели без его участия.

Судья 174-го судебного участка Приморского района Санкт-Петербурга принял решение о прекращении рассмотрения дела. Причиной стала малозначительность события.

"Преступник" получил наказание в виде устного замечания.

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