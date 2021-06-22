Более 2 млн россиян не смогли получить положенную по закону накопительную пенсию

Два миллиона россиян не смогли получить положенную им по закону накопительную часть пенсии за 2020 год. Такую статистику со ссылкой на данные пенсионных фондов страны приводит "Коммерсантъ".

За 2020 год почти 2,1 миллиона клиентов 15 крупнейших негосударственных пенсионных фондов (НПФ) забыли обратиться за выплатой, либо им не назначили ее. Еще в 2019 году таких граждан было только 1,6 миллиона.

Из-за особенностей актуарного учета, в список вошли граждане, имеющие право на единовременную выплату. По оценкам издания, таких было 200-400 тысяч, поэтому количество не получивших именно накопительную пенсию эксперты оценивают в 1,7-1,9 миллиона человек.

Как отмечают в НПФ "Будущее", большая часть их клиентов, которые не смогли получить выплаты, имеет незначительные накопления. Чаще всего речь идет о 7-10 тысячах рублей. Согласно отчетности других фондов, там суммы также находятся в диапазоне 5,5-10,4 тысячи рублей.