Россиян призвали отказаться от планов поменять отдых на отечественных курортах на Турцию

Глава Ассоциации малых отелей Крыма Наталья Стамбульникова призвала туристов не отказываться от отечественных курортов ради отдыха в Турции. Об этом сообщает РИА Новости.

По словам эксперта, поездки по России сейчас гораздо безопасней, чем путешествия за границу из-за распространения инфекции. Уточняется, что на сегодня глобальных отказов от отдыха в Крыму нет, общая доля составляет примерно пять процентов.

"Вирус никуда не делся, он есть, поэтому безопасней отдых на родине, чем за границей, особенно это касается семейного отдыха с детьми", – подчеркнула Стамбульникова.

Напомним, что российские туристы начали менять путёвки на отечественные курорты в пользу Турции. Туроператоры отмечают, что такое явление действительно имеет место быть, но пока тенденция на обмен не стала массовой.