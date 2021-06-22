Власти Алтайского края подписали план совместных мероприятий с Республикой Бурятия

Правительство Алтайского края подписало план совместных мероприятий с властями Республики Бурятия. Документ предусматривает сотрудничество двух регионов в торгово-экономической, научно-технической, социальной, культурной сферах.

Как отметил председатель правительства Алтайского края Александр Лукьянов, сейчас регион открыт для развития всесторонних связей с другими субъектами России. В настоящий момент действует 36 соглашений о сотрудничестве, заключённых правительством края с органами государственной власти субъектов России.

"С Бурятией Алтайский край давно связывают дружеские, экономические связи. В рамках соглашений мы поставляем приличные объёмы муки, комбикормов, кормосмеси, семян. Планируем эти объёмы увеличить. Наши институты также тесно контактируют с институтами Бурятии. Интересны направления по выведению новых сортов, потому что климатические условия у нас во многом общие", – отметил Александр Лукьянов.

Как сообщает пресс-служба правительства, сейчас активно развивается сотрудничество регионов в области животноводства, увеличиваются объёмы поставок продукции пищевой, перерабатывающей и фармацевтической промышленности края, сельскохозяйственной техники и оборудования; участие представителей республики в отраслевых выставках, ярмарках, форумах, семинарах, конференциях и иных мероприятиях, проводимых в Алтайском крае.