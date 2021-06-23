Эндокринолог назвал группу людей с наиболее тяжелым течением COVID-19

Эндокринолог Департамента здравоохранения Москвы Михаил Анциферов назвал группу людей, у которых течение COVID-19 может проходить более тяжело. По его словам, большему риску подвержены больные диабетом.

Как сообщает "Известия", люди с данной патологией в несколько раз чаще заражаются, тяжелее переносят болезнь, а также чаще госпитализируются, попадают в реанимации и требуют искусственной вентиляции легких.

"И конечно летальность у них, по сравнению с лицами без диабета, в разы выше", – сказал Анциферов, добавив, что шанс заболеть у человека с диабетом увеличивается, когда понижен сахар в крови.

Отдельно врач уточнил, что диабет и другие эндокринные заболевания не являются противопоказаниями для вакцинации от коронавируса. По его мнению, пациенты с диабетом должны получать прививку от инфекции в приоритетном порядке.