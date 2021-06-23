Новый исторический рекорд по потреблению электроэнергии установили в России

Спрос на электричество в России во время аномальной жары достиг исторического максимума. Об этом свидетельствуют данные Системного оператора Единой энергетической системы (СО ЕЭС).

Как сообщает "Коммерсант", 22 июня в Единой энергосистеме России был зафиксирован летний максимум потребления энергомощности: в 14:00 по московскому времени этот показатель составил 122,68 гигаватта. Это на 2,3 гигаватта выше прошлого летнего пика, который был в 2019 году.

Аномальная жара стала одной из основных причин столь высокого спроса на электроэнергию. В частности, это происходит из-за использования вентиляции для охлаждения помещений. При этом в Сообществе потребителей энергии заявили, что без учёта погодного фактора рост электропотребления не такой уж существенный.