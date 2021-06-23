В бундестаге заявили о подготовке к войне с Россией

Депутат бундестага Севим Дагделен в статье в одной из немецких газет заявила о том, что Германия готовится к войне с Россией. Об этом сообщает РИА Новости.

"Политика НАТО по наращиванию вооружений, эскалации по отношению к России и забвение правительством Германии истории, когда дело касается памяти о нападении на Советский Союз 80 лет назад, – это лишь две стороны одной медали", – пишет депутат.

Она отмечает, что отношения между двумя странами "достигли дна". Дагделен также вспомнила, что министр обороны Германии Аннегрет Крамп-Карренбауэр однажды назвал Россию и Китай основными противниками демократии и свободы.

"Федеральное правительство открыто берёт курс на подготовку к войне против России", – поделился мнением парламентарий.

Ранее сообщалось, что в Германии предложили снять санкции с России из-за пандемии коронавируса. С предложением выступил член комитета Вальдемар Гердт. По его мнению, отношения с РФ стоит пересмотреть, поскольку в сложные времена страны должны помогать друг другу.