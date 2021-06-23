На Алтае мужчина угнал мотоцикл, чтобы прокатиться по селу

В Алтайском крае мужчина посреди ночи угнал мотоцикл "Иж Планета-5" у жителя села Калистратиха Калманского района. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МВД по Алтайскому краю.

Вскоре угонщика задержали, а исправный транспорт вернули владельцу. Во время беседы с полицейскими сельчанин пояснил, что угнал мотоцикл, чтобы "прокатиться по селу".

"Как установили полицейские в ходе разбирательства, данное противоправное деяние у задержанного не первое. Ранее он неоднократно привлекался к уголовной ответственности за совершение краж", – говорится в сообщении.

Возбуждено уголовное дело по ст. 166 УК РФ ("Неправомерное завладение автомобилем или иным транспортным средством без цели хищения"). Теперь подозреваемому грозит до пяти лет колонии.