Около 30 миллионов выделили на ремонт фасада Алтайского музыкального театра

Алтайский государственный музыкальный театр отметит следующий сезон не только премьерами, но и обновлённым фасадом. Об этом сообщает пресс-служба регионального правительства.

"На ремонт фасада и благоустройство прилегающей территории из краевого бюджета направили порядка 30 миллионов рублей. Также в настоящее время строители ведут ремонт штанкетного хозяйства сцены", – сказано в сообщении.

Завершить все ремонтные работы планируют к середине сентября.

Ранее сообщалось, что в Барнауле приняли в эксплуатацию двухэтажное здание, в котором начинает новую жизнь алтайский театр кукол "Сказка". Открытие учреждения культуры стоимостью 465 млн рублей переносили несколько раз.

Подробнее историю долгостроя читайте в материале "Я вам покажу кукольный спектакль". Быль о том, почему театр "Сказка" строят так долго.