Россиян предупредили о подорожании книг в два раза

В ближайшие пять лет цены на книги в России вырастут в два раза. Цена на электронные издания, вероятно, останется прежней, сообщили в Российском книжном союзе (РКС).

Подорожание связано с развитием интернета и ценами на бумагу.

"По имеющейся у нас информации, стоимость картона, предоставляемого некоторыми ключевыми поставщиками, прибавила порядка 50% с начала 2021 года, а офсетной бумаги – 39%", – цитируют "Известия" президента РКС Сергея Степашина.

По его мнению, уже в 2021 году бумажные книги могут вырасти в цене на 10%.

Ранее сообщалось, что в ближайший месяц возможно увеличение стоимости чая, кофе, консервов, некоторых сортов рыбы и молока.