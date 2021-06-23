Россиян предупредили о подорожании книг в два раза

В ближайшие пять лет цены на книги в России вырастут в два раза. Цена на электронные издания, вероятно, останется прежней, сообщили в Российском книжном союзе (РКС).
Подорожание связано с развитием интернета и ценами на бумагу.
"По имеющейся у нас информации, стоимость картона, предоставляемого некоторыми ключевыми поставщиками, прибавила порядка 50% с начала 2021 года, а офсетной бумаги – 39%", – цитируют "Известия" президента РКС Сергея Степашина.
По его мнению, уже в 2021 году бумажные книги могут вырасти в цене на 10%.
Ранее сообщалось, что в ближайший месяц возможно увеличение стоимости чая, кофе, консервов, некоторых сортов рыбы и молока.
Комментарии
возможно увеличение стоимости чая, кофе, консервов, некоторых сортов рыбы и молока.
Всё логично: закупочная цена молока падает-в магазине дорожает.
Спасибо, что пердупердили.
как будто книга - это только бумага. я думал, платят за информацию
да и вообще я с этих экономистов смеюсь
картон подорожает на 50%, а книги в 2 раза
математика 5 класса говорит о том, что доля картона в книгах составляет 200%
Что ещё не подорожало? Ой, не пишите, а то подорожает и это!
а кто-нибудь может объяснить мне простой вопрос -
"По имеющейся у нас информации, стоимость картона, предоставляемого некоторыми ключевыми поставщиками, прибавила порядка 50% с начала 2021 года, а офсетной бумаги – 39%", – цитируют "Известия" президента РКС Сергея Степашина.
А по телеку говорят, что инфляция 6%..
Так кто врет-то, а главное - зачем???