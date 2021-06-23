В Алтайском крае определились с датой выборов в АКЗС

Глава избиркома Алтайского края Ирина Акимова рассказала о том, что выборы в АКЗС не будут сорваны из-за пандемии. Об этом сообщает "Толк".
Голосование растянется на три дня – с 17 по 19 сентября. Избирательные участки будут работать в обычном режиме (с восьми утра до восьми вечера).
"Таким образом, при проведении выборов в алтайский парламент, голосование пройдёт в том же режиме. Это значит, что у нас не будут проводить досрочного голосования", – заявила Акимова.
По её словам, сейчас компетентные органы считают, какое количество средств индивидуальной защиты понадобится для проведения выборов. Все необходимые атрибуты купят за счёт федерального бюджета.
Комментарии
Проводили же праймериз онлайн на Госуслугах. Почему бы и выборы так не провести? Очень удобно.