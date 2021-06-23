В Алтайском крае определились с датой выборов в АКЗС

Глава избиркома Алтайского края Ирина Акимова рассказала о том, что выборы в АКЗС не будут сорваны из-за пандемии. Об этом сообщает "Толк".

Голосование растянется на три дня – с 17 по 19 сентября. Избирательные участки будут работать в обычном режиме (с восьми утра до восьми вечера).

"Таким образом, при проведении выборов в алтайский парламент, голосование пройдёт в том же режиме. Это значит, что у нас не будут проводить досрочного голосования", – заявила Акимова.

По её словам, сейчас компетентные органы считают, какое количество средств индивидуальной защиты понадобится для проведения выборов. Все необходимые атрибуты купят за счёт федерального бюджета.