Управляй с телефона. С чего начать собирать собственный умный дом

С каждым годом технологии умного дома завоёвывают все больше фанатов. Ассортимент стремительно растёт, и выбрать действительно есть из чего, даже не обязательно заказывать из-за границы. Совместно с магазином AVplaza . ru мы подготовили подборку, из чего начать собирать свой собственный умный дом.

Наиболее простой гаджет – умная лампочка . Поскольку потолочные светильники подключаются к электросети напрямую, достаточно вкрутить лампу в патрон. Смарт-лампы позволяют регулировать яркость света, цвет и цветовую температуру. Благодаря светодиодам они невероятно энергоэффективны, а срок службы может превышать 10 лет.

Датчик открытия дверей и окон . Конечно, безопасность превыше всего. Контактный сенсор закрепляете на оконные рамы и дверь. Хотя его главная задача – сообщать о несанкционированном проникновении, датчик пригодится, к примеру, чтобы дать команду на отключение кондиционера, когда открывают окно. А если кто-то попытается проникнуть в дом, вы получаете уведомление на смартфон.

Датчик протечки воды . Их устанавливают в ванной, под мойкой на кухне, у стиральной машины или у батареи – словом везде, где может случиться протечка. Потоп – дело серьёзное, и эти датчики лучше всего устанавливать с электромагнитными кранами. В случае неприятности датчик скомандует крану перекрыть воду.

Умный дверной замок . Может работать в системе умного дома. Наличие чипов безопасности для обоих систем гарантирует полное шифрование всех коммуникаций. При этом замок может работать в рамках разнообразных сценариев, получая сигналы от датчиков и приборов, объединённых в экосистему. Такой режим даёт возможность включать свет при открытии двери или запускать работу датчиков системы безопасности и сигнализации при уходе из дома.

Умный чайник . Чёрный, белый или зелёный чай, кофе, детское питание требуют разных условий заваривания. Вы сможете выбрать уровень нагрева по своему усмотрению, либо выбрать из представленных напитков в смартфоне. Кроме того, прибор умеет поддерживать температуру, что избавляет от необходимости лишний раз кипятить воду, и позволяет экономить электроэнергию.

Собрать ваш умный дом помогут продавцы в магазине AVplaza в торговом центре Galaxy, расположенном на втором этаже центрального крыла, или на сайте AVplaza . ru . А также вас ждёт широкий выбор квадрокоптеров, электросамокатов, смартфонов, планшетов, ноутбуков по приятным ценам.

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