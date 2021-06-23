Управляй с телефона. С чего начать собирать собственный умный дом

С каждым годом технологии умного дома завоёвывают все больше фанатов. Ассортимент стремительно растёт, и выбрать действительно есть из чего, даже не обязательно заказывать из-за границы. Совместно с магазином AVplaza.ru мы подготовили подборку, из чего начать собирать свой собственный умный дом.
Наиболее простой гаджет – умная лампочка. Поскольку потолочные светильники подключаются к электросети напрямую, достаточно вкрутить лампу в патрон. Смарт-лампы позволяют регулировать яркость света, цвет и цветовую температуру. Благодаря светодиодам они невероятно энергоэффективны, а срок службы может превышать 10 лет.
Датчик открытия дверей и окон. Конечно, безопасность превыше всего. Контактный сенсор закрепляете на оконные рамы и дверь. Хотя его главная задача – сообщать о несанкционированном проникновении, датчик пригодится, к примеру, чтобы дать команду на отключение кондиционера, когда открывают окно. А если кто-то попытается проникнуть в дом, вы получаете уведомление на смартфон.
Датчик протечки воды. Их устанавливают в ванной, под мойкой на кухне, у стиральной машины или у батареи – словом везде, где может случиться протечка. Потоп – дело серьёзное, и эти датчики лучше всего устанавливать с электромагнитными кранами. В случае неприятности датчик скомандует крану перекрыть воду.
Умный дверной замок. Может работать в системе умного дома. Наличие чипов безопасности для обоих систем гарантирует полное шифрование всех коммуникаций. При этом замок может работать в рамках разнообразных сценариев, получая сигналы от датчиков и приборов, объединённых в экосистему. Такой режим даёт возможность включать свет при открытии двери или запускать работу датчиков системы безопасности и сигнализации при уходе из дома.
Умный чайник. Чёрный, белый или зелёный чай, кофе, детское питание требуют разных условий заваривания. Вы сможете выбрать уровень нагрева по своему усмотрению, либо выбрать из представленных напитков в смартфоне. Кроме того, прибор умеет поддерживать температуру, что избавляет от необходимости лишний раз кипятить воду, и позволяет экономить электроэнергию.
Собрать ваш умный дом помогут продавцы в магазине AVplaza в торговом центре Galaxy, расположенном на втором этаже центрального крыла, или на сайте AVplaza.ru. А также вас ждёт широкий выбор квадрокоптеров, электросамокатов, смартфонов, планшетов, ноутбуков по приятным ценам.
ООО "АВПЛАЗА.РУ". ИНН 2225184505, КПП 222501001, ОГРН 1172225032320. Юр. и факт адрес: 656056, г. Барнаул, ул. Максима Горького, дом 29, офис 217. Директор: Черных Денис Александрович.