"Настроение бодрое". Министр спорта Алтая привился от ковида, процитировав Путина

Министр спорта Алтайского края Алексей Перфильев сделал первую прививку от коронавируса. Об этом чиновник сообщил на своей странице в Instagram.
Получив укол, глава Минспорта процитировал президента России Владимира Путина, который недавно сказал: "Лучше привиться, чем болеть".
"Надо вакцинироваться!" – написал Перфильев, отметив, что вторую прививку поставит через три недели. Своё самочувствие после вакцинации он описал фразой "настроение бодрое".
Ранее лидер алтайской ЛДПР Владимир Семёнов предложил сделать вакцинацию от коронавируса в Алтайском крае обязательной.
Комментарии
Физкультпривет! Выходи на старт!
Красава! Ну коли на камеру то не грех и серебреники взять
глава Минспорта процитировал президента России
Им уже цитатники раздали? Как в Китае при Мао Цзэдуне.
Отвратительная рожа я Вам скажу у этого министра
23.06.2021 13:14
гость, на свою посмотри, "ален делон" х...!(
23.06.2021 13:14
гость Не дал? И правильно сделал. Что за привычка переходить на внешность? То Франка со всех сторон обсудили. Вам какая разница? Он с вами в кровати не спит. Лучше по делу бы...
Посмотрим как ночку переночует! Тряхнёт немного, температурка подскочит, завтра работоспособность понизится, правда не на долго.
Перфильев! Победишь!
Шайбу!
Шайбу!
Шайбу!
этот министр чего-то только не делает, но все только для собственного пиара и самолюбования, а спортшколы загибаются, зарплаты нищенские
А вроде ж вакцины в городе нет? Приостановили вакцинацию. Он что поставил?
что-то поздно привился. Все чинуши вперед Вовки привиться должны были
ну все теперь сборная России Бельгию обыграет? lol
Показуха
23.06.2021 13:54
Гость
Брехня.
Это в каком таком городе вакцины нет? Ежели в Житомире, то видно так оно и есть, у нас в Барнауле все в наличии, велкам.