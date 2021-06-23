"Настроение бодрое". Министр спорта Алтая привился от ковида, процитировав Путина

Министр спорта Алтайского края Алексей Перфильев сделал первую прививку от коронавируса. Об этом чиновник сообщил на своей странице в Instagram.

Получив укол, глава Минспорта процитировал президента России Владимира Путина, который недавно сказал: "Лучше привиться, чем болеть".

"Надо вакцинироваться!" – написал Перфильев, отметив, что вторую прививку поставит через три недели. Своё самочувствие после вакцинации он описал фразой "настроение бодрое".

Ранее лидер алтайской ЛДПР Владимир Семёнов предложил сделать вакцинацию от коронавируса в Алтайском крае обязательной.