Спортсмен из Республики Алтай вошёл в десятку лучших слаломистов мира

Чемпион России, бронзовый призёр чемпионата Европы в командных гонках, обладатель Кубка страны по гребному слалому Кирилл Сеткин занял седьмое место на этапе Кубка мира по гребному слалому. Спортсмен подвёл итоги своего выступления в эфире радио "Движение".

"Войти в топ-10 – хороший результат, с учётом того, что прошлый год я не выступал, а на первом этапе Кубка мира я не прошёл даже в полуфинал. На втором этапе Кубка мира мне удалось выступить лучше, но в финале я выбрал неудачную тактику. В финальной гонке также принимали участие серебряный призёр Олимпиады в Лондоне Тасиадис Сидерис, чемпионы Европы Бенджамин Савшек и Дени Гарго Шан. Конечно, соревноваться с такими именитыми профессионалами для меня было большое достижение", – сказал спортсмен.