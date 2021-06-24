Неравнодушный к истории России и СССР профессор Виргинского университета Томас Хаммонд множество раз с семьёй приезжал в Советский Союз. Он сотрудничал с МГУ, бывал в Москве, Ленинграде, Киеве, Ярославле, Риге, Самарканде, Пятигорске. Получившиеся кадры Хаммонд использовал для иллюстраций своих научных работ. Например, в 1959 году в National Geographic Magazine вышел его материал под названием "Первый взгляд на Советский Союз". Больше его в фотографии интересовали люди, и именно этим особенно интересен его архив. Несколько лет назад Анна Кромин, сотрудница Виргинского университета, поделилась в Сети переданными ей слайдами.