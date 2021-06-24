Неравнодушный к истории России и СССР профессор Виргинского университета Томас Хаммонд множество раз с семьёй приезжал в Советский Союз. Он сотрудничал с МГУ, бывал в Москве, Ленинграде, Киеве, Ярославле, Риге, Самарканде, Пятигорске. Получившиеся кадры Хаммонд использовал для иллюстраций своих научных работ. Например, в 1959 году в National Geographic Magazine вышел его материал под названием "Первый взгляд на Советский Союз". Больше его в фотографии интересовали люди, и именно этим особенно интересен его архив. Несколько лет назад Анна Кромин, сотрудница Виргинского университета, поделилась в Сети переданными ей слайдами.
Комментарии
не куритИ, пиво водИ
эти фото явно были сделаны на территории позднее заселенной протоукрами)))
А дамский туалет где?
А дамский туалет где?
сходи в бэд рум, умойся и увидишь ледис рум с левой стороны)))
Какие счастливые лица у Советских людей! Слава КПСС!
На фотографии №6 мы можем любоваться НАСТОЯЩЕЙ ЖЕНЩИНОЙ. Почти полностью вымерший вид в настоящее время.