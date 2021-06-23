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Накопивший 14 штрафов барнаулец дождался ареста иномарки

, ИА "Амител"
Горожанин задолжал более 25 тысяч рублей
Фото: unsplash.com

Фото: unsplash.com

В Барнауле судебные приставы арестовали автомобиль местного жителя, который накопил 14 штрафов за нарушение правил дорожного движения. Об этом amic.ru сообщили в пресс-службе краевого Управления федеральной службы судебных приставов.

В общей сложности мужчина задолжал более 25 тысяч рублей.

"В случае отказа от  погашения задолженности автомобиль будет передан на оценку и последующую реализацию в счёт погашения долга", – подчеркнули в ведомстве.

Ранее сообщалось, что житель Угловского района Алтайского края лишился внедорожника Toyota Harrier из-за долга по исполнительным производствам в полмиллиона рублей.

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Автор:
Никита Черников Редактор службы новостей

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