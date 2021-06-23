На Алтае работник элеватора взял в кредит 750 тысяч рублей и отдал деньги мошенникам

В Алтайском крае 37-летний механик элеватора обратился в полицию с заявлением о мошенничестве. Мужчина лишился 750 тысяч рублей после общения со злоумышленниками, сообщает пресс-служба ГУ МВД по региону.

Во время разбирательства житель Усть-Калманского района рассказал, что ему позвонил незнакомец, который представился сотрудником службы безопасности банка и напугал его тем, что неизвестные попытались оформить на него кредит.

"Потом звонивший предложил следовать его инструкциям: сначала потерпевшему необходимо было оформить на себя кредит в размере 750 тысяч рублей, а потом перевести эту сумму на специальный счёт. В общей сложности сельчанин произвел порядка 50-ти переводов", – говорится в сообщении.

Полицейские возбудили уголовное дело по ч. 2 ст. 159 УК РФ "Мошенничество, совершённое с причинением значительного ущерба гражданину".