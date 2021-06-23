Путин заявил, что НАТО наращивает потенциал у границ с Россией

Президент России Владимир Путин на девятой Московской конференции по международной безопасности заявил, что НАТО наращивает военный потенциал у границ страны. Об этом сообщает РИА Новости.
"Рассчитываем, что здравый смысл и желание развивать с нами конструктивные отношения в конце концов возобладают", – сказал он в своём приветственном слове.
Глава Минобороны Сергей Шойгу отметил, что НАТО стала глобальным военно-политическим союзом для сдерживания России и Китая. По его словам, в Европе закрепилась тенденция к военному противостоянию. Страны НАТО постоянно проводят учения, которые дестабилизируют обстановку.
Комментарии
Володь, какое желание? Разосраться со всем миром и надеяться на "конструктивные отношения"
Как с тобой развивать конструктивные отношения, когда ты иностранных граждан травишь боевыми ядами и оружейные склады взрываешь за рубежом. Нет с таким персонажем как ты никто и ничего уже развивать не будет, кроме таких же маргиналов как ты сам.
Нытики набежали.
Без войны весь этот мыльный пузырь мировой экономики и в частности СШП не сдуть, вот и думают, какую каку сделать.
Но то что получат в итоге по соплям - это пока мало их волнует.
Гога, вам разве Дания еще не объяснила где ваше место?
23.06.2021 16:38
Гога
Пока ноешь ты и твой Путин. Дружить видите ли с ними никто не хочет. Лесом идите, обиженки, может где и обломится.
воевать то сам пойдешь, Рэмбо клавиатурный?