Почти на четверть. Россельхозбанк увеличил кредитование сезонных работ для аграриев

Россельхозбанк с начала года выдал аграриям Алтайского края и Республики Алтай более 2,6 млрд рублей на проведение сезонных работ. Это на 184 млн рублей больше показателя за аналогичный период годом ранее. Заёмными средствами Россельхозбанка воспользовались около сотни агрохозяйств. На долю среднего, малого и микробизнеса пришлось порядка 1,8 млрд рублей. Рост составил 24%. Всего на развитие АПК региона в 2021 году выдано более 5 млрд рублей, что на 32% больше, чем за аналогичный период прошлого года.

"Россельхозбанк является одной из ключевых финансовых структур, благодаря которой реализуется механизм льготного финансирования АПК. Своевременная финансовая поддержка во время проведения посевной кампании является обязательным условием её успешного проведения. Россельхозбанк прекрасно это понимает и делает всё возможное для того, чтобы аграрии не испытывали сложности с кредитным ресурсом. Мы очень внимательно относимся к запросам и пожеланиям наших клиентов, предлагая конкурентные ставки, льготные условия, дистанционные сервисы и новые привлекательные банковские продукты", – отметил директор Алтайского филиала Россельхозбанка Николай Бойко.

РСХБ предлагает широкую линейку кредитных продуктов на проведение сезонных работ. Для малого и микробизнеса банк разработал кредитный продукт "Сезонный Лёгкий" на приобретение минеральных и органических удобрений, семян, кормов, ветеринарных препаратов и средств защиты растений. Кредит до 5 млн рублей можно получить всего по двум документам – кредитной заявке и справке из налогового органа. На целевые займы в сумме свыше 5 млн рублей распространяются сокращённые сроки принятия решения о кредитовании. Действуют специальные продукты "МикроАПК" и механизм кредитования для членов ассоциации крестьянских (фермерских) хозяйств и сельхозкооперативов по упрощённому пакету документов.

Справка:

АО "Россельхозбанк" – основа национальной кредитно-финансовой системы обслуживания агропромышленного комплекса России. Банк создан в 2000 году и сегодня является ключевым кредитором АПК, входит в число самых крупных и устойчивых банков страны по размеру активов и капитала, а также в число лидеров рейтинга надёжности крупнейших российских банков.