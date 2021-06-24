Школьников алтайского края приглашают на летнюю оздоровительную смену

Летняя оздоровительная смена "Лето с педуниверситетом" пройдёт с 7 по 20 августа 2021 года на базе санатория-профилактория "Мечта" АлтГПУ. Школьникам предлагается три направления подготовки: цифровое (робототехника, программирование); художественное (вокал, хореография, театр); спортивное (военно-спортивные виды, спортивный туризм).

Проживание будет организовано в трёхместных номерах. Возраст участников: 12-15 лет. С детьми будут работать лучшие педагоги и вожатые Алтайского педуниверситета. Стоимость участия – 22 148 рублей. Длительность смены – 14 дней.

В стоимость путёвки включена оздоровительная программа: ингаляции, кислородный коктейль, массаж, физиолечение (по назначению врача).

Также есть возможность получения субсидий:

– для граждан, проживающих на территории Алтайского края и воспитывающих детей школьного возраста до 15 лет(включительно), – 6300 рублей.

– дополнительно для граждан, являющихся сотрудниками органов государственной власти Алтайского края и краевых государственных учреждений, – 4350 рублей.

– кешбэк до 50% на карту "Мир".

Оформить путёвку можно через единую площадку регистрации путёвок в лагеря Алтайского края на официальном интернет-сайте: https://zayavka22.ru/ или в санатории-профилактории "Мечта" ФГБОУ ВО "Алтайский государственный педагогический университет".

Телефоны для справок: 8 (3852) 205-297, 8 (3852) 205-296.