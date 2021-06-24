Названы болезни, на которые указывает неприятный запах изо рта

Неприятный запах изо рта может говорить о проблемах с печенью, почками, желудком, а также быть признаком диабета. Однако вероятность этого оценивается всего в 15%, пишет РИА Новости со ссылкой на немецкое издание Focus.de.

Чаще всего же причиной запаха из полости рта становятся бактерии и вещества, участвующие в метаболизме. Как правило, такой запах появляется из-за налёта, курения, сухости во рту и пародонтита – воспаления тканей вокруг зубов, отмечают врачи.

Чтобы избавиться от запаха изо рта, нужно чистить зубы два раза в день, менять щётку каждые два-три месяца и использовать зубную нить. Также не помешает чистить язык, полоскать рот отваром шалфея, пользоваться жвачкой и почаще пить воду. А ещё крайне важно регулярно проверяться у стоматолога.