Visa запустит в России альтернативу системы SWIFT

Международная платёжная система Visa с 23 июня запустит в России сервис некарточных трансграничных платежей для бизнеса (Visa B2B Connect). Как сообщает РБК, проект может стать альтернативой SWIFT, от которой Россию призывали отключить западные политики.

В самом сервисе Visa эта система не применяется. Средства между предприятиями будут переводиться внутри платформы, которая уже работает в 97 странах мира. Сначала проект будет запущен в партнёрстве с Модульбанком.

Гендиректор Visa в России Михаил Бернер отметил, что компания видит в стране огромный потенциал для роста в бизнес-сегменте и собирается развивать карточные платежи для предприятий, а также заниматься цифровизацией внутренних процессов кредиторской и дебиторской задолженности.

Напомним, что в начале мая Европарламент предложил отключить Россию от SWIFT, отказаться от российских нефти и газа, а также остановить постройку газопровода "Северный поток – 2".

Позднее Центробанк сообщил, что система SWIFT будет работать в России в штатном режиме и без каких-либо проблем, а в случае отключения внутрироссийский трафик можно будет перевести на Систему передачи финансовых сообщений (СПФС).

SWIFT – общество всемирных межбанковских финансовых каналов связи, которое используется как способ передачи информации и платежей между финансовыми организациями. Система позволяет банкам во всём мире отправлять и получать информацию в единой форме, поддерживая работу друг с другом.