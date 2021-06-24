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"Видно начало конца". Кто и когда предсказывал, что пандемия скоро всё

, ИА "Амител", Мария Власова
Спойлер: вас может накрыть волной несбывшихся надежд на жизнь без масок и термометров

С начала пандемии в России (весны 2020 года) министры, биологи и вирусологи делали прогнозы, когда распространение коронавируса в России завершится. Даты назывались разные. Согласно одним предсказаниям, мы должны уже снять маски и вернуться к нормальной жизни. По другим – жить нам без массовых мероприятий как минимум до ноября 2022 года. И если первые прогнозы давались в пору, когда мир ещё не знал вакцин, то последние тесно связаны с темпами вакцинации (очень невысокими пока). Amic.ru вспомнил, кто и когда предсказывал конец пандемии, сбылись ли прогнозы и от чего они зависели.

Весна прошлого года. В России вводят временный локдаун: предприятия останавливают работу, школьники уходят на дистанционку, офисные сотрудники осваивают Zoom. Глава Федерального медико-биологического агентства Вероника Скворцова прогнозирует: к лету 2020-го эпидемия закончится. Увы. Как мы видим, этого не произошло.

Вирусолог Александр Лукашев был настроен куда менее оптимистично: жить нам с вирусом теперь вечно. В чём-то его прогноз не сбылся, в чём-то сбыться ещё может. Например, футбольные матчи, вопреки его словам, уже проводят (привет, чемпионат Европы в Санкт-Петербурге), а вот маски снять, по его предположению, удастся только следующей осенью (хотелось бы раньше, конечно).

Особам впечатлительным сейчас станет совсем грустно. По прогнозам главы Роспотребнадзора Анны Поповой, всё должно было закончиться весной 2021-го. Нужно было только постараться. Мы плохо старались, видимо.

Академик РАН Феликс Ершов прогнозировал конец пандемии к началу лета 2021-го. Что ж, лето пришло, а конца всё нет.

Ещё один январский прогноз от министра здравоохранения России. Тоже оптимистичный, но тоже несбывшийся.

Врач-иммунолог Владислав Жемчугов предполагал, что к началу текущего лета 60-70% жителей России успеют или переболеть ковидом, или привиться. Ни того ни другого. На данный момент вакцинировались только около 14% жителей страны, а переболели – около 11% (16,7 млн от 146 млн жителей России).

Жаркое лето, по прогнозам профессора Анчи Барановой, должно было остановить распространение инфекции. И что мы видим? Москва и Санкт-Петербург сходят с ума от жары, но количество заболевших в столицах бьёт рекорды с начала пандемии.

И вот в марте 2021-го Вероника Скворцова в интервью "России 24" сделала новый прогноз по развитию ситуации в стране. И на этот раз он пока сбывается. Как будет дальше, если доживём – увидим.

"Если оценивать вероятность волны без учёта вакцинации, но с учётом нативных особенностей вируса SARS-CoV-2 и того иммунитета, который вызывает этот вирус, в среднем он длится около шести месяцев <...>, то третья волна должна быть неизбежной. Она должна возникать примерно с мая, и пик её придётся на октябрь текущего года. Однако наличие вакцин меняет ситуацию. Чтобы избежать этой волны, мы должны привить либо 25% населения страны за два месяца, либо около 30%, если кампанию растянуть до мая".

Автор:
Мария Власова SMM 27-18-16

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